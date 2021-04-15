Источник: Месси помог приобрести вакцину от коронавируса для футболистов Южной Америки

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Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси помог приобрести вакцину от коронавируса для футболистов из Южной Америки.
Источник: Месси помог приобрести вакцину от коронавируса для футболистов Южной Америки
  • Reuters

Об этом сообщает The Guardian. По информации источника, контракт с китайской фармацевтической фирмой Sinovac был подписан после того, как Месси подарил китайской стороне три футболки с автографами. Сделка на приобретение 50 тыс. доз вакцины была заключена при посредничестве президента Уругвая Луиса Лакаля Поу.

Часть вакцин была доставлена 26 клубам первого дивизиона Аргентины. Месси участвует в реализации плана вакцинации всех южноамериканских футболистов перед Кубком Америки, который пройдёт летом.

Ранее Неймар сравнил Месси и Мбаппе.

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