Источник: Месси помог приобрести вакцину от коронавируса для футболистов Южной Америки

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси помог приобрести вакцину от коронавируса для футболистов из Южной Америки.

Об этом сообщает The Guardian. По информации источника, контракт с китайской фармацевтической фирмой Sinovac был подписан после того, как Месси подарил китайской стороне три футболки с автографами. Сделка на приобретение 50 тыс. доз вакцины была заключена при посредничестве президента Уругвая Луиса Лакаля Поу.

Часть вакцин была доставлена 26 клубам первого дивизиона Аргентины. Месси участвует в реализации плана вакцинации всех южноамериканских футболистов перед Кубком Америки, который пройдёт летом.

Ранее Неймар сравнил Месси и Мбаппе.