Источник: Месси помог приобрести вакцину от коронавируса для футболистов Южной Америки
- Reuters
Об этом сообщает The Guardian. По информации источника, контракт с китайской фармацевтической фирмой Sinovac был подписан после того, как Месси подарил китайской стороне три футболки с автографами. Сделка на приобретение 50 тыс. доз вакцины была заключена при посредничестве президента Уругвая Луиса Лакаля Поу.
Часть вакцин была доставлена 26 клубам первого дивизиона Аргентины. Месси участвует в реализации плана вакцинации всех южноамериканских футболистов перед Кубком Америки, который пройдёт летом.
Ранее Неймар сравнил Месси и Мбаппе.