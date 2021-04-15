Нурмагомедов рассказал, какой день считает самым безумным в истории футбола

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал финал чемпионата мира 2006 года, в котором Италия обыграла Францию, самым безумным днём в истории футбола.

«Самый безумный день в истории футбола», — написал Нурмагомедов в Instagram, прикрепив фото с поединка.

В том матче основное время завершилось вничью (1:1), а в дополнительное полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан поддался на провокацию защитника команды соперника Марко Матерацци, ударив его головой. В итоге француза удалили с поля, а в серии пенальти Италия победила (5:3).

Ранее менеджер Нурмагомедова оценил шансы Хабиба выступить в рестлинг-промоушене WWE.