Менеджер Нурмагомедова оценил шансы Хабиба выступить в рестлинг-промоушене WWE

Короткая ссылка
Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, оценил шансы своего клиента выступить в рестлинг-промоушене WWE.
Менеджер Нурмагомедова оценил шансы Хабиба выступить в рестлинг-промоушене WWE
  • © Francois Nel
  • Gettyimages.ru

«Давайте будем честны, если кто-нибудь из этих мягкотелых фанатиков стероидов захочет устроить поединок с Хабибом, чтобы их побили по-настоящему, они знают, кому нужно позвонить. Он пойдёт туда и разобьёт Джону Сине лицо. Нет проблем», — цитирует Али Абдель-Азиза TMZ.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед в MMA и ни одного поражения. 

Ранее Тони Фергюсон заявил, что намерен встретиться с Нурмагомедовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить