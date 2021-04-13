Менеджер Нурмагомедова оценил шансы Хабиба выступить в рестлинг-промоушене WWE

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, оценил шансы своего клиента выступить в рестлинг-промоушене WWE.

«Давайте будем честны, если кто-нибудь из этих мягкотелых фанатиков стероидов захочет устроить поединок с Хабибом, чтобы их побили по-настоящему, они знают, кому нужно позвонить. Он пойдёт туда и разобьёт Джону Сине лицо. Нет проблем», — цитирует Али Абдель-Азиза TMZ.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед в MMA и ни одного поражения.

Ранее Тони Фергюсон заявил, что намерен встретиться с Нурмагомедовым.