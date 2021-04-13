Фергюсон заявил, что намерен встретиться с Нурмагомедовым
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«Мы так или иначе должны встретиться. Не знаю, может, сыграем в шахматы, или шашки, или карты, или чёрт знает что ещё. Но бой по правилам ММА представляется наилучшей идеей, тем более бой со мной — единственный поединок, которого хотел он сам», — сказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.
Бой Нурмагомедов — Фергюсон пять раз срывался.
Ранее Конор Макгрегор заявил, что третий бой с Дастином Порье отменяется.