Фергюсон заявил, что намерен встретиться с Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Тони Фергюсон рассказал о желании встретиться с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

«Мы так или иначе должны встретиться. Не знаю, может, сыграем в шахматы, или шашки, или карты, или чёрт знает что ещё. Но бой по правилам ММА представляется наилучшей идеей, тем более бой со мной — единственный поединок, которого хотел он сам», — сказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон пять раз срывался.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что третий бой с Дастином Порье отменяется.