Зидан считает, что «Реал» может гордиться своим выступлением в ЛЧ

Короткая ссылка
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу в двухматчевом противостоянии с «Ливерпулем» (3:1, 0:0) в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.
Зидан считает, что «Реал» может гордиться своим выступлением в ЛЧ
  • Reuters
  • © Sergio Perez

«Мы понимали, что сегодня придётся терпеть. В итоге получили то, что хотели: прошли дальше. Я полагаю, мы хорошо справились с игрой, оседлали бурю и теперь можем гордиться своим выступлением. Мы понимали, что они начнут быстро, и они очень хорошо действовали в первые 15 минут, но это естественно. В четвертьфинале Лиги чемпионов нужно окапываться, мы сделали это — и пробились дальше», — сказал Зидан после матча.

В полуфинале Лиги чемпионов соперником «Реала» станет лондонский «Челси».

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Челси» впервые встретятся в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить