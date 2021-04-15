Зидан считает, что «Реал» может гордиться своим выступлением в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу в двухматчевом противостоянии с «Ливерпулем» (3:1, 0:0) в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы понимали, что сегодня придётся терпеть. В итоге получили то, что хотели: прошли дальше. Я полагаю, мы хорошо справились с игрой, оседлали бурю и теперь можем гордиться своим выступлением. Мы понимали, что они начнут быстро, и они очень хорошо действовали в первые 15 минут, но это естественно. В четвертьфинале Лиги чемпионов нужно окапываться, мы сделали это — и пробились дальше», — сказал Зидан после матча.

В полуфинале Лиги чемпионов соперником «Реала» станет лондонский «Челси».

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Челси» впервые встретятся в Лиге чемпионов.