Российская штангистка Катина отстранена от соревновательной деятельности по подозрению в допинге

Двукратная чемпионка России по тяжёлой атлетике Екатерина Катина временно отстранена от соревнований из-за подозрений в применении допинга.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тяжёлой атлетики. 29-летняя штангистка подозревается в нарушении антидопинговых правил. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) открыло дело в отношении россиянки, которая отстранена от соревнований на время разбирательств.

Обвинение основано на отчёте Ричарда Макларена и расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) о систематической допинговой практике в российском спорте.

Ранее сообщалось, что сбившему насмерть человека в Ереване чемпиону мира грозит пять лет тюрьмы.