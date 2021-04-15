Российская штангистка Катина отстранена от соревновательной деятельности по подозрению в допинге

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Двукратная чемпионка России по тяжёлой атлетике Екатерина Катина временно отстранена от соревнований из-за подозрений в применении допинга.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тяжёлой атлетики. 29-летняя штангистка подозревается в нарушении антидопинговых правил. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) открыло дело в отношении россиянки, которая отстранена от соревнований на время разбирательств.

Обвинение основано на отчёте Ричарда Макларена и расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) о систематической допинговой практике в российском спорте.

Ранее сообщалось, что сбившему насмерть человека в Ереване чемпиону мира грозит пять лет тюрьмы.

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