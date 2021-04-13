Сбившем насмерть человека в Ереване чемпиону мира грозит пять лет тюрьмы
- РИА Новости
По информации News.am, в отношении Мартиросяна возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 242 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).
Сообщается, что спортсмену может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.
Напомним, что Симон Мартиросян насмерть сбил пешехода в Ереване.
Ранее сообщалось, что российские тяжелоатлеты завоевали девять медалей на ЧЕ в Москве.