Милнер — самый возрастной игрок «Ливерпуля» с 1978 года, вышедший в старте в плей-офф ЛЧ

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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер стал самым возрастным игроком клуба, вышедшим в стартовом составе на матч в плей-офф Лиги чемпионов с 1978 года.
Милнер — самый возрастной игрок «Ливерпуля» с 1978 года, вышедший в старте в плей-офф ЛЧ
  • Reuters

Англичанин вышел на поле в стартовом составе на ответный матч 1/4 финала с мадридским «Реалом» в возрасте 35 лет и 100 дней.

Таким образом, он стал самым возрастным игроком клуба, появившимся в стартовом составе на матч Лиги чемпионов со времён соотечественника Иана Каллагэна, сыгравшего с первых минут с мёнхенгладбахской «Боруссией» в возрасте 35 лет и 353 дней в ответном матче полуфинала Кубка европейских чемпионов сезона-1977/78.

Ранее сообщалось, что Беллингем стал вторым самым молодым автором гола в плей-офф ЛЧ.

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