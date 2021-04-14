Матыцин оценил экипировку российских спортсменов для ОИ в Токио

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Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение об экипировке российских спортсменов для выступления на летних Олимпийских играх в Токио.
Матыцин оценил экипировку российских спортсменов для ОИ в Токио
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Символично, что коллекцию представили в павильоне «Космос». Это показатель наших побед, тоже мотивирует нас быть первыми и иметь такие стремления. Уверен, что это удобная форма для наших спортсменов. Каждая из представленных моделей имеет своё назначение, мне понравилось абсолютно всё», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Олимпиада в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена с лета 2020 года на 2021-й, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что экипировщик ОКР изначально подготовил два варианта формы для ОИ в Токио.

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