Экипировщик ОКР изначально подготовил два варианта формы для ОИ в Токио

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Основатель бренда Zasport Анастасия Задорина рассказала, что компания изначально разработала два варианта экипировки для российских спортсменов для выступления на летних Олимпийских играх в Токио.
Экипировщик ОКР изначально подготовил два варианта формы для ОИ в Токио
  • Reuters

«Когда мы представляли комиссии спортсменов первые эскизы коллекции, нас просили добавить больше надписей RUSSIA, триколора — для атлетов действительно важна символика нашей страны на форме. Но мы не могли не принимать во внимание вероятность того, что наши спортсмены отправятся в Токио под нейтральным флагом. Поэтому наша команда разработала два варианта экипировки, где есть модели идентичного кроя, шевроны на пуговицах, которые можно легко пристегнуть и отстегнуть», — приводит слова Задориной ТАСС.

Она отметила, что после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российские спортсмены будут выступать на Играх в Токио под флагом ОКР, в компании оперативно внесли соответствующие изменения в эскизы, которые и были представлены для окончательного согласования.

«После Игр в Пхёнчхане, куда российские атлеты поехали в нейтральном статусе и нужно было в кратчайшие сроки предоставить им соответствующую экипировку, наша команда Zasport научилась с космической скоростью реагировать на все изменения», — добавила Задорина.

 Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее Поздняков заявил, что экипировка российских атлетов на Игры в Токио соответствует требованиям CAS.

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