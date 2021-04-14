Чепик высказался о готовности главных соперников российских пловцов к Олимпиаде

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, на что обратил внимание во время отборов в национальные команды главных соперников россиян перед Олимпиадой.

«У японцев все три брассиста проплыли очень прилично. Мировой рекорд Чупкова на дистанции 200 м (2.06,11) они не побили, но по 2:06 с небольшим прошли. На «сотне» брассом появился сильный брассист у итальянцев. Ещё один японец установил национальный рекорд на двухсотметровке вольным стилем. То есть это определённый показатель, что люди уже сейчас плывут достаточно быстро. Традиционно хороши австралийцы. Американцы проводили последние старты в ярдовых бассейнах, но команда практически полностью отобрана с прошлого года», — сказал Чепик в интервью RT.

Ранее Чепик рассказал, кто из молодых пловцов блеснул на чемпионате России.