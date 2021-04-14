Чепик рассказал, кто из молодых пловцов блеснул на чемпионате России

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, кто из молодых пловцов блеснул на первенстве России в Казани.

«Назвал бы Александра Щёголева на мужской дистанции 200 м в/с. Он отобрался в эстафету с результатом 1:45:82, хотя реально способен плыть где-то за 1:45:20. Тренирует Сашу его отец (Роман Щёголев, чемпион Европы — 1995 и двукратный серебряный призёр чемпионатов мира. — RT), весь рост этого тандема проходил на «Круглом» на моих глазах, поэтому я так уверенно об этом говорю. Ещё у Сергея Татьянченко появился неожиданный спринтер — Илья Шевченко. В финале чемпионата России он проплыл 50 м в/с за 22:01, показал одно время с Климентом Колесниковым, но в предварительном заплыве результат Колесникова был выше, поэтому он и занял эту дистанцию на Олимпиаде. Я сразу сделал предложение: если Колесников откажется от «полтинника», Шевченко можно смело брать на Олимпиаду», — сказал Чепик в интервью RT.

Ранее Чепик исключил какие-либо перестановки в сборной России по плаванию ради Ефимовой.