Малахов высказался о ситуации в семье футболиста Мамаева

Известный телеведущий Андрей Малахов прокомментировал ситуацию в семье полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева.

«Оказалось, что у него есть любовница, ею оказалась их подруга. Это всё — заработок денег, они реально хайпуют, придумывают про себя истории, так же как рэперы, которые разводятся, потом не разводятся. Это всё — чистый хайп, манипулирование СМИ, чтобы все кидались и предлагали им деньги», — приводит слова Малахова «Спорт-Экспресс».

Он заявил, что семья Мамаевых торгует историями вокруг себя, а супруга футболиста якобы понимает, что может себя продвигать только как жена Павла Мамаева.

«Мне все равно на репутацию самого Павла еще после той истории с мордобоем. Сколько всего они тогда натворили, ещё и заплатили людям, чтобы они молчали. Но это уже прошедшая история», — заявил Малахов.

2 марта Алана Мамаева обвинила своего мужа Павла Мамаева в измене, опубликовав в социальных сетях паспортные данные и фотографию испанской модели, которую подозревает в интимной связи с мужем во время зимних тренировочных сборов ФК «Ростов» в Марбелье.

Ранее предполагаемая любовница Мамаева заявила, что не даёт бесплатных интервью.