Предполагаемая любовница Мамаева заявила, что не даёт бесплатных интервью

Предполагаемая любовница полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева, испанская модель Ирен Гарсия рассказала, за какое денежное вознаграждение готова поделиться со СМИ подробностями своих отношений с футболистом.

«Вы хотите бесплатное интервью? Этого все хотят. Но я не отвечаю бесплатно. Я бы хотела что-то рассказать, но мне не хотелось бы сообщать такие личные подробности забесплатно», — приводит слова Гарсии «РБ-Спорт».

Она отметила, что расценки на видеоинтервью составляют не ниже €15 тыс., а по телефону — €10 тыс.

2 марта Алана Мамаева обвинила своего мужа Павла Мамаева в измене, опубликовав в социальных сетях паспортные данные и фотографию испанской модели, которую подозревает в интимной связи с мужем во время зимних тренировочных сборов ФК «Ростов» в Марбелье.

Ранее Гарсия заявила, что встречалась с Мамаевым не из-за денег.