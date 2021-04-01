Предполагаемая любовница Мамаева заявила, что не даёт бесплатных интервью

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Предполагаемая любовница полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева, испанская модель Ирен Гарсия рассказала, за какое денежное вознаграждение готова поделиться со СМИ подробностями своих отношений с футболистом.
Предполагаемая любовница Мамаева заявила, что не даёт бесплатных интервью
  • globallookpress.com

«Вы хотите бесплатное интервью? Этого все хотят. Но я не отвечаю бесплатно. Я бы хотела что-то рассказать, но мне не хотелось бы сообщать такие личные подробности забесплатно», — приводит слова Гарсии «РБ-Спорт».

Она отметила, что расценки на видеоинтервью составляют не ниже €15 тыс., а по телефону — €10 тыс.

2 марта Алана Мамаева обвинила своего мужа Павла Мамаева в измене, опубликовав в социальных сетях паспортные данные и фотографию испанской модели, которую подозревает в интимной связи с мужем во время зимних тренировочных сборов ФК «Ростов» в Марбелье.

Ранее Гарсия заявила, что встречалась с Мамаевым не из-за денег.

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