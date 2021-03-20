Испанская модель заявила, что встречалась с Мамаевым не из-за денег

Испанская модель Ирен Гарсия Морено рассказала об отношениях с российским футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым.

«Паша со мной всегда был джентльменом, милым и любящим мужчиной. Я верю в прекрасное будущее вместе, когда ситуация успокоится. Он никогда мне ничего не давал, никаких подарков и никаких денег. У меня хорошо обеспеченная семья. К тому же в моей культуре не принято, чтобы мужчина поддерживал женщину. Наши отношения с ним исключительно сентиментальные», — цитирует Морено Sport24.

2 марта Алана Мамаева обвинила своего мужа Павла Мамаева в измене, опубликовав в социальных сетях паспортные данные и фотографию испанской модели, которую подозревает в интимной связи с мужем во время зимних тренировочных сборов ФК «Ростов» в Марбелье.

Ранее модель рассказала, что в их отношениях с Мамаевым была любовь.