Испанская модель рассказала о своих отношениях с футболистом «Ростова» Мамаевым

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Испанская модель Ирен Гарсия рассказала о своих романтических отношениях с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.
Испанская модель рассказала о своих отношениях с футболистом «Ростова» Мамаевым
  • globallookpress.com

«Мой менеджер разговаривал со СМИ сегодня. Не знаю, правильно ли они перевели.  У нас были отношения — мы с Пашей не просто спали. Это была любовь! Я любила Пашу, а он любил меня! Конечно, когда мы впервые увиделись, я не знала про его жену. Но спустя время он рассказал про неё, про его заключение в тюрьме», — приводит слова Гарсии «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что знает всё о жизни Мамаева.

«Я дала ему шанс. Я знала, что он честен со мной. Он говорил, что их брак с Аланой ненормален. Он говорил мне, что события никогда не происходят случайно и жизнь может поменяться в любой момент. Я просто наслаждалась нашим счастьем. Если нам суждено быть вместе, это отлично. Если нет, то в этом нет ничего страшного», — добавила испанская модель.

2 марта Алана Мамаева обвинила своего мужа Павла Мамаева в измене, опубликовав в социальных сетях паспортные данные и фотографию Ирен Гарсии, которую подозревает в интимной связи с мужем во время зимних тренировочных сборов ФК «Ростов» в испанской Марбелье.

Ранее сообщалось, что жена Мамаева объявила о разводе с футболистом.

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