Жена Мамаева объявила о разводе с футболистом

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Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана объявила о разводе с игроком.
Жена Мамаева объявила о разводе с футболистом
  • РИА Новости

«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов!» — написала Алана в сториз своего Instagram.

Она также добавила, что не претендует на имущество спортсмена и не просит алиментов, а детей она разрешает видеть в любое время.

2 марта Алана Мамаева обвинила своего супруга Павла в измене, опубликовав в социальных сетях паспортные данные и фотографию 29-летней испанки, которую подозревает в интимной связи с мужем во время зимних тренировочных сборов «Ростова» в Испании. Позднее появились слухи о её госпитализации, которые она опровергла.

Ранее жена Мамаева заявила, что с её телефона раздали десятки фальшивых интервью.

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