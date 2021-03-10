Жена Мамаева объявила о разводе с футболистом
- РИА Новости
«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов!» — написала Алана в сториз своего Instagram.
Она также добавила, что не претендует на имущество спортсмена и не просит алиментов, а детей она разрешает видеть в любое время.
2 марта Алана Мамаева обвинила своего супруга Павла в измене, опубликовав в социальных сетях паспортные данные и фотографию 29-летней испанки, которую подозревает в интимной связи с мужем во время зимних тренировочных сборов «Ростова» в Испании. Позднее появились слухи о её госпитализации, которые она опровергла.
Ранее жена Мамаева заявила, что с её телефона раздали десятки фальшивых интервью.