Жена Мамаева заявила, что с её телефона раздали десятки фальшивых интервью

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Алана Мамаева, жена полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева, рассказала, что некая девушка от её имени в прошлом давала множество интервью с её телефона.
Жена Мамаева заявила, что с её телефона раздали десятки фальшивых интервью
  • globallookpress.com

«Попрошу не слушать Юлю Дзуцеву. Она не является моей подругой. И имеет проблемы с наркотическими веществами и психикой. Всё сказанное ей не имеет никакого отношения ко мне! Я не очень хорошо себя чувствую, а поступающие новости приводят меня в шок. Из-за моего нежелания с ней общаться она решила раздать за меня «интервью». Никогда не думала, что бывшая хорошая приятельница может вот так поступить. Пока мой брат не забрал у Юли мой телефон, она успела раздать десятки интервью! И я до сих пор не понимаю, как она оказалась у меня дома! В себя пришла я только сегодня», — написала Мамаева в своём Instagram.

2 марта Алана Мамаева обвинила своего супруга Павла в измене, опубликовав в социальных сетях паспортные данные и фотографию 29-летней испанки, которую подозревает в интимной связи с мужем во время зимних тренировочных сборов «Ростова» в Испании. Позднее появилась информация о её госпитализации.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку после госпитализации жены Мамаева.

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