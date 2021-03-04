СМИ: Полиция начала проверку после госпитализации жены Мамаева

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Полиция в Москве начала проверку после госпитализации Аланы Мамаевой, жены полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева.
СМИ: Полиция начала проверку после госпитализации жены Мамаева
  • РИА Новости

«3 марта из НИИ имени Склифосовского поступила информация о госпитализации Аланы Мамаевой. По предварительной информации, у неё диагностировали отравление снотворным препаратом «Имован», — рассказал источник в правоохранительных органах агентству городских новостей «Москва».

Алана Мамаева обвинила Павла Мамаева в измене, опубликовав в социальных сетях паспортные данные и фотографию 29-летней испанки, которую подозревает в интимной связи с мужем во время зимних тренировочных сборов «Ростова» в Испании.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Павел Мамаев принял участие в девяти матчах за «Ростов», забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что жена Мамаева найдена без сознания в Москве.

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