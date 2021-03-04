СМИ: Полиция начала проверку после госпитализации жены Мамаева
- РИА Новости
«3 марта из НИИ имени Склифосовского поступила информация о госпитализации Аланы Мамаевой. По предварительной информации, у неё диагностировали отравление снотворным препаратом «Имован», — рассказал источник в правоохранительных органах агентству городских новостей «Москва».
Алана Мамаева обвинила Павла Мамаева в измене, опубликовав в социальных сетях паспортные данные и фотографию 29-летней испанки, которую подозревает в интимной связи с мужем во время зимних тренировочных сборов «Ростова» в Испании.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Павел Мамаев принял участие в девяти матчах за «Ростов», забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что жена Мамаева найдена без сознания в Москве.