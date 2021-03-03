Источник: жена Мамаева найдена без сознания в Москве

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, была найдена без сознания в Москве.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Друзья Аланы не смогли достучаться до неё и вызвали спасателей, которые вскрыли дверь. Девушка была найдена без сознания. Алану Мамаеву госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Накануне Мамаева обвинила супруга в измене, опубликовав на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в интимной связи с мужем во время зимних сборов «Ростова», проходивших в Испании.

В нынешнем сезоне 32-летний Мамаев принял участие в девяти матчах Российской премьер-лиги, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Кокорин и Мамаев подали кассационную жалобу.