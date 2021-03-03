Источник: жена Мамаева найдена без сознания в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Друзья Аланы не смогли достучаться до неё и вызвали спасателей, которые вскрыли дверь. Девушка была найдена без сознания. Алану Мамаеву госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.
Накануне Мамаева обвинила супруга в измене, опубликовав на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в интимной связи с мужем во время зимних сборов «Ростова», проходивших в Испании.
В нынешнем сезоне 32-летний Мамаев принял участие в девяти матчах Российской премьер-лиги, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее Кокорин и Мамаев подали кассационную жалобу.