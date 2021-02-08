Кокорин и Мамаев подали кассационную жалобу

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Вячеслав Барик, адвокат брата российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина Кирилла Кокорина, рассказал, что его подзащитный и остальные фигуранты дела подали кассационные жалобы.
Кокорин и Мамаев подали кассационную жалобу
  • globallookpress.com

«Жалобы направили почтой в прошлый четверг. Вот-вот поступят в суд, будет назначено заседание суда кассационной инстанции», — приводит слова Барика «Спорт-Экспресс».

Инцидент с участием футболистов произошёл в октябре 2018 года. За участие в серии потасовок в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин провели в местах лишения свободы практически год — до сентября 2019 года.

Ранее Илья Геркус сообщил, что заключил мировое соглашение с «Локомотивом».

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