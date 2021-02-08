Кокорин и Мамаев подали кассационную жалобу
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«Жалобы направили почтой в прошлый четверг. Вот-вот поступят в суд, будет назначено заседание суда кассационной инстанции», — приводит слова Барика «Спорт-Экспресс».
Инцидент с участием футболистов произошёл в октябре 2018 года. За участие в серии потасовок в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин провели в местах лишения свободы практически год — до сентября 2019 года.
Ранее Илья Геркус сообщил, что заключил мировое соглашение с «Локомотивом».