Геркус сообщил, что заключил мировое соглашение с «Локомотивом»

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что он заключил мировое соглашение с клубом и теперь у сторон нет претензий друг к другу.
Геркус сообщил, что заключил мировое соглашение с «Локомотивом»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Как вы знаете, недавно я подал иск о взыскании юридических издержек за выигранный ранее суд. Сегодня я заключил по этому вопросу мировое соглашение с «Локомотивом». Судов больше не будет. Все взаимные претензии в прошлом», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что новый гендиректор железнодорожников Владимир Леонченко проявил себя как менеджер, который готов заботиться о репутации клуба, а также показал умение договариваться.

В январе 2020 года «Локомотив» подал иск к Геркусу о взыскании 144,6 млн рублей по итогам проведённого в клубе аудита, однако суд, рассмотрев дело, в октябре вынес решение не удовлетворять этот иск.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» рассмотрит вариант продажи Смолова после окончания сезона.

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