Павлюченко рассказал, как Хиддинк хотел отстранить его перед матчем со сборной Англии

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Экс-футболист «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко вспомнил, как бывший главный тренер национальной команды Гус Хиддинк хотел отстранить его перед матчем с Англией в 2007 году.
Павлюченко рассказал, как Хиддинк хотел отстранить его перед матчем со сборной Англии
  • © Instagram Романа Павлюченко

«За день до матча с англичанами Гус хотел меня выгнать. Он любил дисциплину, а я встал в пробке на Садовом кольце и на полчаса опоздал на командный ужин. Звонил Бородюку: «Что мне делать?» — «Оставь машину посреди дороги, садись в метро и езжай!» — «Как я это сделаю?» Понимал: что-то будет, Гус может выгнать из сборной, ведь таким поступком я его подвожу», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

По его словам, он извинился перед тренером, когда приехал, а тот сказал ему, что не хочет его выгонять. После матча Хиддинк ещё вспоминал этот эпизод.

«В Англии, кстати, никто не знал, что я им забил два. Ни один футболист «Тоттенхэма» тот матч не вспоминал и вообще не интересовался российским футболом: знали по Лиге чемпионов ЦСКА, «Спартак», «Зенит» — и всё», — сказал Павлюченко.

Тогда Павлюченко оформил дубль в ворота Англии и принёс победу сборной России со счётом 2:1.

Ранее Павлюченко сравнил Станислава Черчесова и Гуса Хиддинка.

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