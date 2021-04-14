Павлюченко рассказал, как Хиддинк хотел отстранить его перед матчем со сборной Англии
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«За день до матча с англичанами Гус хотел меня выгнать. Он любил дисциплину, а я встал в пробке на Садовом кольце и на полчаса опоздал на командный ужин. Звонил Бородюку: «Что мне делать?» — «Оставь машину посреди дороги, садись в метро и езжай!» — «Как я это сделаю?» Понимал: что-то будет, Гус может выгнать из сборной, ведь таким поступком я его подвожу», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».
По его словам, он извинился перед тренером, когда приехал, а тот сказал ему, что не хочет его выгонять. После матча Хиддинк ещё вспоминал этот эпизод.
«В Англии, кстати, никто не знал, что я им забил два. Ни один футболист «Тоттенхэма» тот матч не вспоминал и вообще не интересовался российским футболом: знали по Лиге чемпионов ЦСКА, «Спартак», «Зенит» — и всё», — сказал Павлюченко.
Тогда Павлюченко оформил дубль в ворота Англии и принёс победу сборной России со счётом 2:1.
Ранее Павлюченко сравнил Станислава Черчесова и Гуса Хиддинка.