Павлюченко сравнил Черчесова и Хиддинка
- Reuters
«Примет у Хиддинка не было: в автобусе мы слушали музыку и разговаривали, во время занятий — шутили и улыбались. На тренировочный процесс я смотрел на контрасте с тем, что было у Черчесова в «Спартаке», где за «хи-хи, ха-ха» могли остановить тренировку и напихать. А Гус мог прервать тренировку и рассказать смешную историю или анекдот, вызывая к себе уважение и доверие», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».
Павлюченко выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год, а Черчесов тренировал красно-белых в 2007—2008 годах.
Хиддинк работал со сборной России с 2006 по 2010 год.
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