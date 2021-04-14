Павлюченко сравнил Черчесова и Хиддинка

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Экс-футболист «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко сравнил нынешнего и бывшего главных тренеров национальной команды — Станислава Черчесова и Гуса Хиддинка.
Павлюченко сравнил Черчесова и Хиддинка
  • Reuters

«Примет у Хиддинка не было: в автобусе мы слушали музыку и разговаривали, во время занятий — шутили и улыбались. На тренировочный процесс я смотрел на контрасте с тем, что было у Черчесова в «Спартаке», где за «хи-хи, ха-ха» могли остановить тренировку и напихать. А Гус мог прервать тренировку и рассказать смешную историю или анекдот, вызывая к себе уважение и доверие», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Павлюченко выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год, а Черчесов тренировал красно-белых в 2007—2008 годах. 

Хиддинк работал со сборной России с 2006 по 2010 год.

Ранее Черчесов рассказал о работе по анализу игры кандидатов в сборную на Евро-2020.

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