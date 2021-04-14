«Спартак» лидирует в РПЛ по привлечению к матчам футболистов до 21 года

Московский «Спартак» занимает первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по привлечению к матчам игроков не старше 21 года.

Об этом говорится в отчёте Международного центра спортивных исследований (CIES). Расчёт производился в процентном соотношении минут, которое проводят молодые игроки на поле от общего количества игрового времени.

У «Спартака» данный показатель составляет 14,1% при среднем возрасте игроков 24,6. На втором месте находится «Ротор» (11,6%), а на третьем — ЦСКА (10,3%).

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