Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов чемпионата России

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Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Рейтинг стоимости игроков опубликован на сайте.

Самым дорогим футболистом лиги на данный момент является полузащитник ЦСКА Никола Влашич, стоимость которого составляет €30 млн. Второе и третье места занимают игроки «Зенита» Малком (€24 млн) и Сердар Азмун (€23 млн).

На четвёртом месте защитник ЦСКА Марио Фернандес (€18 млн), а за ним расположились пять футболистов стоимостью €15 млн: Хвича Кварацхелия («Рубин»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Квинси Промес («Спартак»), Вендел («Зенит») и Вильмар Барриос («Зенит»).

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по футболу по сыгранным минутам.

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