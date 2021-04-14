Овечкин повторил достижение Халла и Айзермана в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил достижение Бретта Халла и Стива Айзермана в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз» (6:1). Этот гол стал для него 40-м в противостояниях с «Флайерз».

До этого он уже забивал не менее 40 шайб в ворота пяти команд: «Атланта Трэшерз» / «Виннипег Джетс» (48), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (48), «Каролина Харрикейнз» (43), «Торонто Мэйпл Лифс» (41) и «Нью-Йорк Айлендерс» (40).

Таким образом, Овечкин повторил достижение Бретта Халла и Стива Айзермана, которые на протяжении карьеры также забивали минимум по 40 шайб в ворота шести команд.

Рекордсменом же является Фил Эспозито, который отмечался голами не менее 40 раз в противостояниях с десятью клубами.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов НХЛ до трёх голов.