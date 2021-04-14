Овечкин сократил отставание от Дионна в списке лучших снайперов НХЛ до трёх голов

Российский нападающий и капитан Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз» забросил свою 728-ю шайбу в карьере.

Россиянин отличился на 46-й минуте. Таким образом, он сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов НХЛ до трёх голов. На счету Дионна, занимающего пятое место в истории по этому показателю, 731 шайба.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894). Второе место занимает Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).

Ранее сообщалось, что два очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Филадельфию» в НХЛ.