Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Филадельфию» в НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал крупную победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Филадельфию» в НХЛ
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась в пользу хозяев — 6:1.

В составе столичного коллектива отличились Конор Шири, Том Уилсон, Никлас Бекстрём, Карл Хагелин, Энтони Манта и Александр Овечкин, который также отметился результативной передачей. Ещё один российский игрок «Кэпиталз», Дмитрий Орлов, тоже записал в свой актив один голевой пас. 

У «Флайерз» единственную шайбу забросил Шон Кутюрье.

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 28 бросков.

Ранее «Вашингтон» анонсировал возвращение болельщиков на стадион.

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