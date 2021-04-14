Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Филадельфию» в НХЛ
- Reuters
- © Geoff Burke-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась в пользу хозяев — 6:1.
В составе столичного коллектива отличились Конор Шири, Том Уилсон, Никлас Бекстрём, Карл Хагелин, Энтони Манта и Александр Овечкин, который также отметился результативной передачей. Ещё один российский игрок «Кэпиталз», Дмитрий Орлов, тоже записал в свой актив один голевой пас.
У «Флайерз» единственную шайбу забросил Шон Кутюрье.
Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 28 бросков.
Ранее «Вашингтон» анонсировал возвращение болельщиков на стадион.