Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Филадельфию» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал крупную победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась в пользу хозяев — 6:1.

В составе столичного коллектива отличились Конор Шири, Том Уилсон, Никлас Бекстрём, Карл Хагелин, Энтони Манта и Александр Овечкин, который также отметился результативной передачей. Ещё один российский игрок «Кэпиталз», Дмитрий Орлов, тоже записал в свой актив один голевой пас.

У «Флайерз» единственную шайбу забросил Шон Кутюрье.

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 28 бросков.

Ранее «Вашингтон» анонсировал возвращение болельщиков на стадион.