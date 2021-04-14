«Тампа» крупно проиграла «Нэшвиллу» в НХЛ, на счету Сергачёва одна голевая передача

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел разгромное поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» крупно проиграла «Нэшвиллу» в НХЛ, на счету Сергачёва одна голевая передача
  • Reuters
  • © Steve Roberts-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась в пользу хозяев — 7:2.

В составе «Предаторз» дубль оформил Виктор Арвидссон, а также по разу отличились Колтон Сиссонс, Роман Йози, Рокко Гримальди, Таннер Жанно и Микаэль Гранлунд. Российский нападающий команды Яков Тренин отметился результативной передачей.

Гости ответили голами Брейдена Пойнта и Баркли Гудроу. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв записал в свой актив один ассист.

Ранее сообщалось, что шайбы Артемия Панарина и Павла Бучневича помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» в матче НХЛ.

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