«Тампа» крупно проиграла «Нэшвиллу» в НХЛ, на счету Сергачёва одна голевая передача
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Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась в пользу хозяев — 7:2.
В составе «Предаторз» дубль оформил Виктор Арвидссон, а также по разу отличились Колтон Сиссонс, Роман Йози, Рокко Гримальди, Таннер Жанно и Микаэль Гранлунд. Российский нападающий команды Яков Тренин отметился результативной передачей.
Гости ответили голами Брейдена Пойнта и Баркли Гудроу. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв записал в свой актив один ассист.
Ранее сообщалось, что шайбы Артемия Панарина и Павла Бучневича помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» в матче НХЛ.