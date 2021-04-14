Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ
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Встреча прошла в Ньюарке и завершилась в пользу гостей — 3:0.
В составе команды из Нью-Йорка отличились Мика Зибанеджад и российские нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич, который также отметился результативной передачей.
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 27 бросков из 27.
Ранее сообщалось, что два очка Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Филадельфия Флайерз» в НХЛ.