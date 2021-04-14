Определились все участники женского ЧЕ по футболу 2022 года
- Reuters
По итогам группового этапа квалификации на континентальное первенство пробились Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Бельгия Испания и Финляндия победившие в своих группах, Исландия, Австрия, Италия лучшие команды, занявшие вторые место на групповом этапе.
Россия, Швейцария и Северная Ирландия завоевали путёвки на чемпионат Европы в стыковых матчах.
Англия примет участие в турнире на правах хозяйки соревнований.
Чемпионат Европы 2022 года пройдёт в Англии с 6 по 31 июля. Дата проведения жеребьёвки будет объявлена позднее.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по футболу сыграла вничью с Португалией и вышла на ЧЕ-2022.