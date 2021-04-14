Определились все участники женского ЧЕ по футболу 2022 года

По итогам стыковых матчей квалификации определились все 16 участников финальной части чемпионата Европы по футболу 2022 года среди женских команд.

По итогам группового этапа квалификации на континентальное первенство пробились Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Бельгия Испания и Финляндия победившие в своих группах, Исландия, Австрия, Италия лучшие команды, занявшие вторые место на групповом этапе.

Россия, Швейцария и Северная Ирландия завоевали путёвки на чемпионат Европы в стыковых матчах.

Англия примет участие в турнире на правах хозяйки соревнований.

Чемпионат Европы 2022 года пройдёт в Англии с 6 по 31 июля. Дата проведения жеребьёвки будет объявлена позднее.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по футболу сыграла вничью с Португалией и вышла на ЧЕ-2022.