Определились все участники женского ЧЕ по футболу 2022 года

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По итогам стыковых матчей квалификации определились все 16 участников финальной части чемпионата Европы по футболу 2022 года среди женских команд.
Определились все участники женского ЧЕ по футболу 2022 года
  • Reuters

По итогам группового этапа квалификации на континентальное первенство пробились Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Бельгия Испания и Финляндия победившие в своих группах, Исландия, Австрия, Италия лучшие команды, занявшие вторые место на групповом этапе.

Россия, Швейцария и Северная Ирландия завоевали путёвки на чемпионат Европы в стыковых матчах.

Англия примет участие в турнире на правах хозяйки соревнований.

Чемпионат Европы 2022 года пройдёт в Англии с 6 по 31 июля. Дата проведения жеребьёвки будет объявлена позднее.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по футболу сыграла вничью с Португалией и вышла на ЧЕ-2022.

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