Женская сборная России по футболу сыграла вничью с Португалией и вышла на ЧЕ-2022

Женская сборная России по футболу сыграла вничью в ответной игре с командой Португалии в рамках стыковых матчей за выход в финальную часть чемпионата Европы 2022 года.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Так как в первой игре россиянки победили (1:0), то по итогам двухматчевого противостояния они отобрались на турнир.

Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 7 июля по 1 августа 2021 года в Англии, но был перенесён из-за пандемии и теперь состоится с 6 по 31 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские футболистки победили команду Португалии в стыковом матче за путёвку на ЧЕ-2022.