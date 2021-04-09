Российские футболистки победили команду Португалии в стыковом матче за путёвку на ЧЕ-2022

Женская сборная России одержала победу над национальной командой Португалии в стыковом матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2022 года.

Встреча, прошедшая в Лиссабоне, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу сборной России принёс гол Нелли Коровкиной, отличившейся на 51-й минуте.

Ответная игра состоится в Москве 13 апреля. Победитель двухматчевого противостояния завоюет путёвку на континентальное первенство, которое пройдёт в Англии с 6 по 31 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России победила Армению и досрочно квалифицировалась на ЧЕ по футзалу 2022 года.