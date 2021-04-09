Сборная России победила Армению и досрочно квалифицировалась на ЧЕ по футзалу 2022 года

Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Армении в матче квалификации чемпионата Европы по футзалу 2022 года.

Встреча, прошедшая в Ереване, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Победу сборной России принесли голы Руслана Кудзиева, Антона Соколова и дубль Андрея Афанасьева, а также автогол Давида Асланяна.

За сборную Армении забили Асланян и Денис Неведров.

Таким образом, сборная России, выиграв все пять матчей и набрав 15 очков, гарантировала себе первое место в турнирной таблице группы 2.

В заключительном матче квалификации российская команда на своём поле сыграет с Грузией. Матч состоится 12 апреля.

Чемпионат Европы пройдёт с 19 января по 6 февраля 2022 года в нидерландских Амстердаме и Гронингене.

Ранее сообщалось, что ЧМ-2020 по футзалу перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса.