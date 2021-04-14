Нойер: «Бавария» вылетела из ЛЧ не сегодня — надо было лучше сыграть в Мюнхене

Голкипер и капитан мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с французским «Пари Сен-Жермен».

«Мы вылетели не сегодня — надо было лучше сыграть в Мюнхене. Это разочаровывает, потому что тогда мы упустили много шансов забить. Мы полностью выложились — против такой сильной команды было тяжело. Но футболисты старались изо всех сил», — приводит слова Нойера пресс-служба УЕФА.

«Бавария» победила ПСЖ в ответном матче со счётом 1:0, но по сумме двух игр за счёт меньшего числа голов на выезде уступила соперникам и завершила борьбу в турнире.

Ранее Флик рассказал, чего не хватило «Баварии» в ответном матче ЛЧ с ПСЖ.