Нойер: «Бавария» вылетела из ЛЧ не сегодня — надо было лучше сыграть в Мюнхене

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Голкипер и капитан мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с французским «Пари Сен-Жермен».
Нойер: «Бавария» вылетела из ЛЧ не сегодня — надо было лучше сыграть в Мюнхене
  • Reuters

«Мы вылетели не сегодня — надо было лучше сыграть в Мюнхене. Это разочаровывает, потому что тогда мы упустили много шансов забить. Мы полностью выложились — против такой сильной команды было тяжело. Но футболисты старались изо всех сил», — приводит слова Нойера пресс-служба УЕФА.

«Бавария» победила ПСЖ в ответном матче со счётом 1:0, но по сумме двух игр за счёт меньшего числа голов на выезде уступила соперникам и завершила борьбу в турнире.

Ранее Флик рассказал, чего не хватило «Баварии» в ответном матче ЛЧ с ПСЖ.

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