Президент ПСЖ: мы обыграли «Барселону» и «Баварию» — это очень много значит

Короткая ссылка
Президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.
Президент ПСЖ: мы обыграли «Барселону» и «Баварию» — это очень много значит
  • Reuters

«Наша цель — пройти как можно дальше, выйти в финал и выиграть турнир. Мы будем идти от матча к матчу. Сегодня всё было великолепно. Мы могли забить три-четыре мяча. Я верю в нашу команду, она выросла и набралась опыта. Мы обыграли «Барселону» и «Баварию», это очень много значит», — приводит слова Аль-Хелаифи GFFN.

Он отметил, что гордится командой и считает, что главный тренер Маурисио Почеттино и спортивный директор Леонардо проделали великолепную работу.

«Мы много вложили в клуб, чтобы выиграть Лигу чемпионов и все возможные трофеи. У Неймара и Мбаппе нет причин уходить. У нас действительно есть всё, чтобы выиграть все турниры», — добавил президент клуба.

ПСЖ на своём поле проиграл мюнхенской «Баварии» в ответном матче со счётом 0:1, но по сумме двух игр (3:3) благодаря большему числу голов на выезде вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем противостояния «Манчестер Сити» — «Боруссия».

Ранее сообщалось, что ПСЖ установил уникальное достижение, выбив «Баварию» из плей-офф ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить