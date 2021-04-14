Президент ПСЖ: мы обыграли «Барселону» и «Баварию» — это очень много значит

Президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

«Наша цель — пройти как можно дальше, выйти в финал и выиграть турнир. Мы будем идти от матча к матчу. Сегодня всё было великолепно. Мы могли забить три-четыре мяча. Я верю в нашу команду, она выросла и набралась опыта. Мы обыграли «Барселону» и «Баварию», это очень много значит», — приводит слова Аль-Хелаифи GFFN.

Он отметил, что гордится командой и считает, что главный тренер Маурисио Почеттино и спортивный директор Леонардо проделали великолепную работу.

«Мы много вложили в клуб, чтобы выиграть Лигу чемпионов и все возможные трофеи. У Неймара и Мбаппе нет причин уходить. У нас действительно есть всё, чтобы выиграть все турниры», — добавил президент клуба.

ПСЖ на своём поле проиграл мюнхенской «Баварии» в ответном матче со счётом 0:1, но по сумме двух игр (3:3) благодаря большему числу голов на выезде вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем противостояния «Манчестер Сити» — «Боруссия».

Ранее сообщалось, что ПСЖ установил уникальное достижение, выбив «Баварию» из плей-офф ЛЧ.