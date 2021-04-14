Почеттино — о выходе ПСЖ в полуфинал ЛЧ: это целиком заслуга футболистов

Короткая ссылка
Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией».
Почеттино — о выходе ПСЖ в полуфинал ЛЧ: это целиком заслуга футболистов
  • Reuters

«Прежде всего я бы хотел поздравить игроков. Это целиком их заслуга. Я очень рад за них, за штаб, за клуб, за президента, за Леонардо. Здорово, что мы все вместе можем разделить эти счастливые мгновения. Мне не хватало такого адреналина. Футбол — прекрасный вид спорта. Сдаваться нельзя никогда. Мы старались как могли сегодня и должны продолжать работать», — приводит слова Почеттино RMC Sports.

ПСЖ проиграл «Баварии» в ответном матче со счётом 0:1, но по сумме двух игр за счёт большего числа голов на выезде вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем противостояния «Манчестер Сити» — «Боруссия».

Ранее Флик рассказал, чего не хватило «Баварии» в ответном матче ЛЧ с ПСЖ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить