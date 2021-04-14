Почеттино — о выходе ПСЖ в полуфинал ЛЧ: это целиком заслуга футболистов

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией».

«Прежде всего я бы хотел поздравить игроков. Это целиком их заслуга. Я очень рад за них, за штаб, за клуб, за президента, за Леонардо. Здорово, что мы все вместе можем разделить эти счастливые мгновения. Мне не хватало такого адреналина. Футбол — прекрасный вид спорта. Сдаваться нельзя никогда. Мы старались как могли сегодня и должны продолжать работать», — приводит слова Почеттино RMC Sports.

ПСЖ проиграл «Баварии» в ответном матче со счётом 0:1, но по сумме двух игр за счёт большего числа голов на выезде вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем противостояния «Манчестер Сити» — «Боруссия».

Ранее Флик рассказал, чего не хватило «Баварии» в ответном матче ЛЧ с ПСЖ.