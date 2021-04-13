Малафеев назвал неоднозначной дисквалификацию Гилерме
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«Я всегда на стороне игроков. К сожалению, футболисты обязаны исполнять решения вышестоящих органов. Но я не могу прокомментировать это решение так же, как это делали другие мои коллеги по «Зениту». Такие решения, мягко говоря, неоднозначны», — приводит слова Малафеева Sport24.
Гилерме был дисквалифицирован на два матча за оскорбительные жесты в адрес фанатов «Спартака» во время игры. Красно-белые, в свою очередь, наказаны проведением одного матча без зрителей условно и штрафом в размере 500 тыс. рублей за расистские выкрики болельщиков.
Ранее «Локомотив» выступил с заявлением по ситуации с Гилерме.