Малафеев назвал неоднозначной дисквалификацию Гилерме

Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказал мнение о дисквалификации голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме,за инцидент с болельщиками «Спартака» во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я всегда на стороне игроков. К сожалению, футболисты обязаны исполнять решения вышестоящих органов. Но я не могу прокомментировать это решение так же, как это делали другие мои коллеги по «Зениту». Такие решения, мягко говоря, неоднозначны», — приводит слова Малафеева Sport24.

Гилерме был дисквалифицирован на два матча за оскорбительные жесты в адрес фанатов «Спартака» во время игры. Красно-белые, в свою очередь, наказаны проведением одного матча без зрителей условно и штрафом в размере 500 тыс. рублей за расистские выкрики болельщиков.

Ранее «Локомотив» выступил с заявлением по ситуации с Гилерме.