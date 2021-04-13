«Локомотив» выступил с заявлением по ситуации с Гилерме

Московский футбольный клуб «Локомотив» выступил с официальным заявлением относительно ситуации с голкипером команды Маринато Гилерме.

«Мы все — совет директоров, руководство клуба, тренерский штаб, игроки и сотрудники клуба, воспитанники академии — выражаем полную поддержку нашему голкиперу, лидеру команды Маринато Гилерме. В течение всего матча в его адрес звучали оскорбительные выкрики и скандирования расистского характера. Весь цивилизованный мир прилагает максимальные усилия для борьбы с расизмом и неприязнью на расовой и национальной почве», — говорится в заявлении.

Отмечается, что люди, оскорблявшие и провоцировавшие Гилерме, остались безнаказанными, что вызывает у клуба недоумение и сожаление.

«Маринато Гилерме заслуживает самых лестных слов за то, что в такой ситуации он проявил высочайший профессионализм и практически всю игру сохранял хладнокровие, что нашло отражение в финальном счёте на табло», — добавили в «Локомотиве».

Гилерме был дисквалифицирован на два матча за оскорбительные жесты в адрес фанатов «Спартака» во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые, в свою очередь, наказаны проведением одного матча без зрителей условно и штрафом в размере 500 тыс. рублей за расистские выкрики болельщиков.

Ранее сообщалось, что в FARE разочарованы дисквалификацией Гилерме по итогам эпизода с фанатами «Спартака».