В FARE разочарованы дисквалификацией Гилерме по итогам эпизода с фанатами «Спартака»

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В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировали на решение КДК РФС по поводу инцидента с болельщиками «Спартака» и голкипером «Локомотива» Маринато Гилерме во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В FARE разочарованы дисквалификацией Гилерме по итогам эпизода с фанатами «Спартака»
  • ©fclm.ru

«FARE очень разочарована дисциплинарным решением РФС, поскольку оно практически наказывает жертву расизма, в то время как виновные не почувствуют последствий штрафа. Отложенное закрытие же вряд ли превратится в реальное наказание в принципе. Это абсолютно неправильный сигнал для футбола и общества, он рискует свести на нет весь прогресс, достигнутый в России в борьбе с дискриминацией в футболе в последние годы», — приводит слова из заявления FARE «Чемпионат».

В организации подчёркивают, что данное решение только усугубит ситуацию, а фанаты будут чаще выкрикивать оскорбления на расовой почве, учитывая, что за последние пять лет Гилерме подвергался подобным оскорблениям в каждом матче со «Спартаком».

«Призываем РФС пересмотреть процедуры и внести изменения в дисциплинарный кодекс, чтобы предотвратить повторение ситуаций, когда жертвы расизма наказаны, а виновные практически не несут никакой ощутимой ответственности», — заявили в FARE.

Напомним, что сам Гилерме был дисквалифицирован на два матча за оскорбительные жесты в адрес фанатов «Спартака». Красно-белые же наказаны проведением одного матча без зрителей условно и штрафом в размере 500 тыс. рублей за расистские выкрики болельщиков. 

«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

Ранее в «Спартаке» назвали справедливым решение КДК по инциденту с Гилерме.

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