В «Спартаке» считают справедливым решение КДК по инциденту с Гилерме

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов высказался о решении КДК РФС по поводу инцидента с болельщиками команды и голкипером «Локомотива» Маринато Гилерме во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы рады, что разные, по сути, моменты не увязали друг с другом. Это очень важно. Мы продолжаем утверждать, что клуб проводит работу с болельщиками, в том числе по недопущению вообще какой-либо дискриминации. И на стадионе, и за его пределами. Свидетельства этой работы были представлены на КДК. Мы понесли наказание, его можно назвать справедливым. Есть ли рычаг, как прекратить эту эпопею с Гилерме? Работа ведётся, но надо сказать, что ответственность лежит на обеих сторонах. В том числе на вратаре «Локомотива», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

По его мнению, никакое поведение вратаря не оправдывает оскорбления на расовой почве, поэтому «Спартак» ведёт активную работу с фанатами по этому поводу.

Напомним, что сам Гилерме был дисквалифицирован на два матча за оскорбительные жесты в адрес фанатов «Спартака». Красно-белые же наказаны проведением одного матча без зрителей условно и штрафом в размере 500 тыс. рублей за расистские выкрики болельщиков.

«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

Ранее экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили предположил, почему КДК РФС дисквалифицировал Гилерме.