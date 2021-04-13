Кавазашвили предположил, почему КДК РФС дисквалифицировал Гилерме

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о двухматчевой дисквалификации голкипера столичного «Локомотива» Маринато Гилерме по итогам эпизода с болельщиками красно-белых во время игры 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Можно предположить, что в данном случае в силу вступил один из пунктов положения регламента, в котором говорится, что любые попытки спровоцировать болельщиков или вызвать агрессию с их стороны недопустимы и наказываются определёнными санкциями. Другого выбора у КДК РФС не было. Просто так никто бы не стал наказывать первого кандидата в сборную России. Но давайте не забывать о существовании апелляционного комитета, который может смягчить наказание. Там сидят три человека, и они спокойно могут отменить решение КДК в связи с тем, что данный инцидент не имел тяжких последствий», — сказал Кавазашвили в интервью RT.

Ранее экс-капитан «Спартака» Валерий Шмаров назвал РПЛ цирком, в котором чемпион известен заранее.