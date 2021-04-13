СМИ: Радулов может пропустить остаток сезона НХЛ из-за травмы

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Александр Радулов может пропустить остаток сезона из-за травмы.

Как сообщает журналист Майк Хейка своём Twitter, Радулов намерен направится к врачам, чтобы узнать: лучше попытаться побороть травму или досрочно завершить сезон и сделать операцию?

34-летний Радулов в нынешнем сезоне сыграл только в 11 матчах за «Даллас», записав в свой актив 12 (4 + 8) очков. Последнюю на данный момент игру российский форвард провёл 18 марта.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Флориды» поделился ожиданиями от дебюта Гусева за команду.