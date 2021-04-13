Главный тренер «Флориды»: Гусев может сразу же оказаться в звене с хорошими партнёрами

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Главный тренер «Флорида Пантерз» Джоэль Кенневилль поделился ожиданиями от дебюта российского нападающего Никиты Гусева за команду.
Главный тренер «Флориды»: Гусев может сразу же оказаться в звене с хорошими партнёрами
  • Reuters
  • © Ed Mulholland-USA TODAY Sports

«Никита Гусев может играть с хорошими игроками. У него появится такая возможность, может быть, сразу. Мы посмотрим, как Никита с этим справится, а потом оценим его выступление. У «Флориды» есть несколько хороших вариантов с Гусевым в составе», — цитирует Кенневилля журналист Джеймсон Олив в Twitter.

Контракт Гусева с «Флоридой» рассчитан на один год. Зарплата нападающего — $1 млн.

В нынешнем сезоне Никита Гусев провёл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», забросил две шайбы и отдал три результативные передачи

Ранее сообщалось, что матчи НБА и НХЛ перенесут после убийства полицией темнокожего в Миннесоте.

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