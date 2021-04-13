Квартальнов: «Ак Барс» был прижат к стенке, нам нельзя было проигрывать «Авангарду»

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Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу команды над омским «Авангардом» в шестом матче серии финала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Квартальнов: «Ак Барс» был прижат к стенке, нам нельзя было проигрывать «Авангарду»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Хорошая игра. Забили два гола, дотерпели. Непросто было в концовке. Мы довольны, будет седьмая игра, вообще интересный хоккей, оставим свой уровень концентрации. У нас опытная команда, мы играем с очень хорошей командой. Мы были прижаты к стенке, нам нельзя было проигрывать, ребята это понимают. Не знаю, почему команды выигрывают только гостевые матчи. Хотелось бы следующую игру выиграть дома», — приводит слова Квартальнова «Чемпионат».

«Ак Барс» победил «Авангард» (2:0) и сравнял счёт в серии до четырёх побед — 3:3. Решающая, седьмая игра пройдёт в Казани 15 апреля.

Ранее сообщалось, что тренер «Авангарда» сравнил серию с «Ак Барсом» с шахматной партией.

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