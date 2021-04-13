ЭСК РФС признал верными решения Левникова в матче «Локомотив» — «Спартак»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала верными решения арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».

«Я согласен со всеми решениями ЭСК, считаю их абсолютно справедливыми. Почти по всем вопросам было единогласное решение. Глобально все решения признали верными? Конечно», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

«Спартак» остался недоволен работой арбитра Кирилла Левникова и обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть три эпизода, в которых судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива».

Ранее в «Спартаке» выразили мнение, что арбитр Левников нарушил регламент в ситуации с начальником команды клуба «Локомотив» Станиславом Сухиной.