ЭСК РФС признал верными решения Левникова в матче «Локомотив» — «Спартак»
- © РИА Новости / Павел Бедняков
«Я согласен со всеми решениями ЭСК, считаю их абсолютно справедливыми. Почти по всем вопросам было единогласное решение. Глобально все решения признали верными? Конечно», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».
«Спартак» остался недоволен работой арбитра Кирилла Левникова и обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть три эпизода, в которых судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива».
Ранее в «Спартаке» выразили мнение, что арбитр Левников нарушил регламент в ситуации с начальником команды клуба «Локомотив» Станиславом Сухиной.