ЭСК РФС признал верными решения Левникова в матче «Локомотив» — «Спартак»

Короткая ссылка
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала верными решения арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».
ЭСК РФС признал верными решения Левникова в матче «Локомотив» — «Спартак»
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Я согласен со всеми решениями ЭСК, считаю их абсолютно справедливыми. Почти по всем вопросам было единогласное решение. Глобально все решения признали верными? Конечно», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

«Спартак» остался недоволен работой арбитра Кирилла Левникова и обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть три эпизода, в которых судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива».

Ранее в «Спартаке» выразили мнение, что арбитр Левников нарушил регламент в ситуации с начальником команды клуба «Локомотив» Станиславом Сухиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить