В «Спартаке» считают, что арбитр Левников нарушил регламент в ситуации с Сухиной
«Главный судья матча Кирилл Левников и другие официальные лица не предприняли действий, направленных на пресечение появления Станислава Сухины в судейской», — цитирует Фетисова РИА Новости.
По его мнению, Левников должен был сразу сообщить о подобном нарушении делегату матча.
«Спартак» считает, что случившееся является грубейшим нарушением норм регламента и статей дисциплинарного кодекса арбитра и инспектора РФС со стороны Кирилла Левникова. Клуб просит разобраться в произошедшем и рассмотреть вопрос о квалификации действий главного судьи и применить к нему меры дисциплинарной ответственности», — добавил Фетисов.
«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.
До этого стало известно, что «Спартак» остался недоволен работой арбитра Кирилла Левникова и обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть три эпизода, в которых судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива».
Ранее сообщалось, что «Локомотиву» грозит техническое поражение из-за инцидента с Сухиной.