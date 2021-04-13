В «Спартаке» считают, что арбитр Левников нарушил регламент в ситуации с Сухиной

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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подверг критике арбитра Кирилла Левникова за эпизод с появлением начальника команды футбольного клуба «Локомотив» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В «Спартаке» считают, что арбитр Левников нарушил регламент в ситуации с Сухиной

«Главный судья матча Кирилл Левников и другие официальные лица не предприняли действий, направленных на пресечение появления Станислава Сухины в судейской», — цитирует Фетисова РИА Новости.

По его мнению, Левников должен был сразу сообщить о подобном нарушении делегату матча. 

«Спартак» считает, что случившееся является грубейшим нарушением норм регламента и статей дисциплинарного кодекса арбитра и инспектора РФС со стороны Кирилла Левникова. Клуб просит разобраться в произошедшем и рассмотреть вопрос о квалификации действий главного судьи и применить к нему меры дисциплинарной ответственности», — добавил Фетисов.

«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

До этого стало известно, что «Спартак» остался недоволен работой арбитра Кирилла Левникова и обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть три эпизода, в которых судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива».

Ранее сообщалось, что «Локомотиву» грозит техническое поражение из-за инцидента с Сухиной.

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