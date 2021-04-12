СМИ: «Локомотиву» грозит техническое поражение из-за инцидента с Сухиной

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Московский «Локомотив» может получить техническое поражение в матче 25-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Спартаком» из-за эпизода с появлением начальника команды железнодорожников Станислава Сухины в судейской комнате перед игрой.
СМИ: «Локомотиву» грозит техническое поражение из-за инцидента с Сухиной

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что «Спартак» подал в КДК РФС прошение рассмотреть вопрос о квалификации действий Сухины как неправомерного воздействия на официальных лиц матча и привлечении сотрудника «Локомотива» к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС.

Согласно данным статьям, если действия Сухины будут расценены как неправомерное воздействие на арбитров, то к начальнику «Локомотива» могут быть применены санкции в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей и отстранения от футбола. Клуб же может получить техническое поражение.

«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

До этого стало известно, что «Спартак» остался недоволен работой арбитра Кирилла Левникова и обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть три эпизода, в которых судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива».

Ранее сообщалось, что КДК РФС подтвердил обращение «Спартака» по поводу инцидента с Сухиной.

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