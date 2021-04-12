КДК РФС подтвердил обращение «Спартака» по поводу инцидента с Сухиной

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что «Спартак» подал обращение по поводу эпизода с появлением начальника команды футбольного клуба «Локомотив» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Обращение «Спартака» по данному вопросу получено и включено в повестку дня», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

До этого стало известно, что «Спартак» остался недоволен работой арбитра Кирилла Левникова и обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть три эпизода, в которых судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива».

«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» просит привлечь «Локомотив» к ответственности за действия Сухины.