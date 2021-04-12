КДК РФС подтвердил обращение «Спартака» по поводу инцидента с Сухиной
«Обращение «Спартака» по данному вопросу получено и включено в повестку дня», — цитирует Григорьянца РИА Новости.
До этого стало известно, что «Спартак» остался недоволен работой арбитра Кирилла Левникова и обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть три эпизода, в которых судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива».
«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.
Ранее сообщалось, что «Спартак» просит привлечь «Локомотив» к ответственности за действия Сухины.